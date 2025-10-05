Perché i figli di Lino Banfi hanno il cognome diverso?
Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria sono stati sposati da più di cinquant’anni e dal loro meraviglioso e duraturo amore sono nati due figli: Rosanna Banfi e Walter Zagaria. Nino ha avuto modo di raccontare come ha conosciuto la moglie. “ Ci siamo conosciuti quando lei aveva tredici anni e io quindici. Ero appena uscito dal seminario dove i miei genitori mi avevano rinchiuso per avviarmi a una carriera ecclesiastica. Lucia apparteneva a una famiglia benestante, il papà aveva un negozio di parrucchiere da donna molto bene avviato, ed era contrario alla nostra unione perché io ero poverissimo ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
