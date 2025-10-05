Perché i fantasmi fanno boo? La vera storia dietro il grido più famoso di Halloween
Quando pensiamo ai fantasmi, il primo suono che ci viene in mente è quel classico “boo” urlato per spaventare. Ma vi siete mai chiesti perché gli spiriti utilizzino proprio questa parola? La risposta, lungi da ogni banalizzazione, è un affascinante viaggio attraverso secoli di storia linguistica, tradizioni scozzesi e la cultura vittoriana dell’occulto. La tradizione di spaventare persone con un “boo”, qualche sua variante, dalla metà del XVI secolo. Uno dei primi esempi documentati dall’Oxford English Dictionary appare nel thriller poetico del 1560 intitolato “Smyth Whych that Forged Hym a New Dam””. 🔗 Leggi su Cultweb.it
