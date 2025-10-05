Perché Honest Ahanor non viene convocato dall’Italia E c’è l’ipotesi Nigeria…
Il calciatore dell’Atalanta Honest Ahanor rischia di non poter più essere convocato dall’Italia qualora la Nigeria lo chiamasse in Nazionale maggiore per disputare una partita ufficiale: il 17enne, pur essendo nato ad Aversa, è di cittadinanza nigeriana e le pratiche per diventare italiano sono in alto mare. Fino ai 18 anni non avrà il passaporto italiano, un po’ come accaduto illo tempore a Mario Balotelli, e quindi non ha potuto fare la trafila delle giovanili in Nazionale e non potrà nemmeno essere convocato da Gattuso, che non portà chiamarlo in azzurro sino alla maggiore età. La Nigeria, però, non se la passa tanto bene nelle qualificazioni africane ai Mondiali 2026 e rischia seriamente di restare fuori, dovendosi giocare il tutto per tutto nelle ultime due partite della prossima settimana, dovendo però sperare anche in risultati favorevoli nei match di Benin e Sudafrica, davanti di 3 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: perch - honest
Essere curiosi è un dono meraviglioso.. "Ho sei servitori onesti (mi hanno insegnato tutto quello che sapevo); I loro nomi sono Cosa, Perché e Quando E come, dove e chi". "I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and - facebook.com Vai su Facebook
Perché se è vero che tutti ora vogliono i suggerimenti dell'AI per scegliere i propri viaggi (il 98% secondo una ricerca di http://Booking.com), c'è sempre una speranza per l'umano - X Vai su X
Lo strano caso di Ahanor, italiano solo per Wikipedia - I tifosi dell’Atalanta l’hanno adottato, considerandolo uno di loro: gioca e studia. calcioatalanta.it scrive