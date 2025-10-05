Perché dopo pranzo scatta la voglia di dolce? La risposta sorprende

Roma - Il desiderio di zuccheri dopo i pasti non è solo gola: ormoni, psicologia e abitudini culturali spiegano perché non riusciamo a farne a meno. Capita a tutti: hai finito di pranzare o cenare, ti senti pieno, ma all’improvviso emerge un pensiero insistente: “mi serve qualcosa di dolce”. Che sia un pezzo di cioccolato, una fetta di torta o anche una semplice caramella, quella voglia post-prandiale è molto più diffusa di quanto sembri. Non si tratta solo di abitudine: esistono spiegazioni biologiche e psicologiche ben precise. Alcune culture hanno persino istituzionalizzato il dessert come parte integrante del pasto, rendendolo quasi un rituale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

