Per Sean Diddy Combs la vera sentenza inizia adesso
Il dato giudiziario è chiaro e porta una data: 3 ottobre 2025. A Manhattan, davanti al giudice federale Arun Subramanian, Sean “Diddy” Combs - aka Puff Daddy e più tardi P. Diddy - è stato condannato a quattro anni e due mesi di carcere per due violazioni del Mann Act; oltre alla reclusione, il. 🔗 Leggi su Today.it
