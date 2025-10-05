Per Rrahmani il rientro in campo è ancora lontano
Le ultime sulle condizioni del difensore kosovaro. Sembra ancora lontano il rientro in campo per il difensore azzurro Amir Rrahmani. Il giocatore kosovaro, che si . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Infortunio Rrahmani: filtrano novità sulla data di rientro
Ultim’ora Rrahmani, pianificato il rientro: la diagnosi
Rrahmani verso il rientro: obiettivo convocazione contro il Pisa
Mistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di recupero, i dettagli - Amir Rrahmani continua a lavorare a parte nel centro sportivo di Castel Volturno, con l’obiettivo di tornare presto a disposizione di Antonio Conte. Riporta tuttonapoli.net
Napoli, tegola Rrahmani: stop più lungo del previsto? - Fino a qualche giorno fa sembrava imminente il rientro in campo del centrale a disposizione di Conte e invece dovrà saltare anche il Milan. Si legge su fantacalcio.it