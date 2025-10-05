Per il rap per la gente per Corviale | Red Bull 64 Bars Live infiamma la periferia di Roma

Vanityfair.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova location, stessa carica: dopo i tre anni a Scampia, il format si sposta ai piedi del «Serpentone» con un incediario show in tre atti. Sul palco il meglio della scena, tra cui Lazza, Noyz Narcos, Danno e Fabri Fibra, che prima del concerto è tornato sullo sfogo di Ghali riguardo al silenzio di alcuni rapper sulla Palestina: «Il messaggio lo legittimi con la musica che fai». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

per il rap per la gente per corviale red bull 64 bars live infiamma la periferia di roma

© Vanityfair.it - «Per il rap, per la gente, per Corviale»: Red Bull 64 Bars Live infiamma la periferia di Roma

In questa notizia si parla di: gente - corviale

rap gente corviale redRed Bull 64Bars Live, Roma trasforma la sua periferia in capitale Rap - Il meglio della scena rap e urban questa sera, sabato 4 ottobre, sarà protagonista a Corviale in una serata speciale. Scrive tg24.sky.it

Red Bull 64 Bars Live, parte da Corviale la rivoluzione pacifica del Rap - Tre ore di grande realismo quelle che sono andate in scena nella periferia Sud Ovest di Roma. Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rap Gente Corviale Red