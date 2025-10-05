per i jihadisti ko militare ma vittoria diplomatica legittimato il 7 ottobre

Da una parte il fronte del Qatar e della dirigenza all'estero di Hamas. Un fronte convinto di poter puntare su una vittoria di lungo periodo da conseguire durante le lunghe trattative successive al cessate il fuoco. Dall'altra l'ala militare arroccata tra le rovine di Gaza e preoccupata che la consegna delle armi e degli ostaggi rappresenti non solo un'irrimediabile sconfitta, ma anche il preludio ad un totale sradicamento dalla Striscia. Alla fine, però, sulle paure dei militanti in armi sembrerebbero aver avuto la meglio i diktat del Qatar e di una dirigenza in esilio ospite, non a caso, dei grattacieli di Doha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

