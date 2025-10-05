Per 16 anni picchia e minaccia di morte la compagna | denunciato e allontanato dalla famiglia

A fine settembre una donna di Montodine (Cremona) ha denunciato il compagno perché durante un litigio lui l'avrebbe minacciata di morte e picchiata. La donna ha raccontato di aver subito violenze da lui dal 2009. 🔗 Leggi su Fanpage.it

