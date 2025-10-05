Pensioni stop all’aumento dell’età | 3 mesi in più congelati solo per chi ha già 64 anni

Il congelamento dei requisiti per tutti avrebbe un costo troppo elevato, quindi il governo sta lavorando a delle ipotesi che consentano di contenere i costi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pensioni, il 2027 porta tre mesi di lavoro in più: il Governo promette lo stop ma il conto da 1 miliardo rischia di esplodere; chi pagherà davvero la scelta di bloccare l’automatismo sull’età pensionabile?

Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all’attacco: “Stop all’aumento dell’età”. Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori

Pensioni anticipate 2025, robot tax (proposta P.A.G) unica soluzione per stop età pensionabile?

Pensioni, stop all'aumento d'età e assegni più bassi: da quando, per chi e i nuovi importi della Manovra - Quello delle pensioni sarà probabilmente uno dei capitoli più delicati e complessi che il governo sarà chiamato ad affrontare nella prossima manovra. ilmessaggero.it scrive

Pensioni, stop all’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali. Come funziona il meccanismo - Tocca ancora una volta al sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, annunciare lo stop all’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali per andare in pensione dal 2027. Scrive quotidiano.net

