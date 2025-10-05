Pensioni | l' aumento di tre mesi di lavoro sarà congelato nella prossima manovra ma non per tutti DUE IPOTESI IN CAMPO

L’aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Ma non per tutti. Il costo è elevato e il governo, che non ne ha fatto cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), sta lavorando ad alcune norme per ridurre l’impatto economico. A riportarlo è il Messaggero che rilancia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pensioni: l'aumento di tre mesi di lavoro sarà congelato nella prossima manovra, ma non per tutti. DUE IPOTESI IN CAMPO

In questa notizia si parla di: pensioni - aumento

Pensioni, il governo verso il congelamento dell’aumento dell’età: il nodo dei tre mesi in più dal 2027. Quali misure riguarderà?

Pensioni 2027, aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi: nessun blocco possibile, ecco perché

Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all’attacco: “Stop all’aumento dell’età”. Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori

Le pensioni italiane restano un terreno di battaglia. Cesare Damiano spiega perché bloccare l’aumento di tre mesi sull’età pensionabile sia cruciale per garantire equilibrio e sostenibilità del sistema. Nella rubrica "10 minuti con Cesare Damiano" a cura di So - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni: aumento di tre mesi sarà congelato ma non a tutti - L' aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Scrive ansa.it

Pensioni, stop aumento età solo per chi ha già 64 anni: i 3 mesi in più non saranno congelati per tutti i lavoratori - Nel Documento programmatico di finanza pubblica il governo non ne ha fatto menzione. Secondo ilgazzettino.it