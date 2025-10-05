Pensioni l’aumento automatico di tre mesi di lavoro in più sarà congelato | ma non per tutti

Roma, 5 ottobre 2025 – Sarà congelato l'aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027. La misura, prevista nella prossima manovra, non riguarderà tutti.  Il costo è elevato e il governo, che non ne fa cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica, sta lavorando ad alcune norme per ridurre l'impatto economico. Lo anticipa il Messaggero, che rilancia un paio di ipotesi all’esame dei tavoli tecnici che stanno affrontando il dossier. L'ipotesi principale, come riporta il quotidiano, prevede che la sospensione dell'aumento dei tre mesi dell'età di pensionamento scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

