Pensioni l’aumento automatico di tre mesi di lavoro in più sarà congelato | ma non per tutti
Roma, 5 ottobre 2025 – Sarà congelato l'aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027. La misura, prevista nella prossima manovra, non riguarderà tutti. Il costo è elevato e il governo, che non ne fa cenno nel Documento programmatico di finanza pubblica, sta lavorando ad alcune norme per ridurre l'impatto economico. Lo anticipa il Messaggero, che rilancia un paio di ipotesi all’esame dei tavoli tecnici che stanno affrontando il dossier. L'ipotesi principale, come riporta il quotidiano, prevede che la sospensione dell'aumento dei tre mesi dell'età di pensionamento scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pensioni - aumento
Pensioni, il governo verso il congelamento dell’aumento dell’età: il nodo dei tre mesi in più dal 2027. Quali misure riguarderà?
Pensioni 2027, aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi: nessun blocco possibile, ecco perché
Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all’attacco: “Stop all’aumento dell’età”. Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori
Pensioni, l'aumento di tre mesi sarà congelato ma non per tutti #pensioni #5ottobre - X Vai su X
Le pensioni italiane restano un terreno di battaglia. Cesare Damiano spiega perché bloccare l’aumento di tre mesi sull’età pensionabile sia cruciale per garantire equilibrio e sostenibilità del sistema. Nella rubrica "10 minuti con Cesare Damiano" a cura di So - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, l’aumento automatico di tre mesi di lavoro in più sarà congelato: ma non per tutti - Roma, 5 ottobre 2025 – Sarà congelato l'aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027. quotidiano.net scrive
Pensioni: aumento di tre mesi sarà congelato ma non a tutti - L' aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Scrive ansa.it