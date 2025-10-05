Pensioni l’adeguamento dell'età con l'aspettativa di vita sarà bloccato in manovra ma non per tutti

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' aumento automatico di tre mesi di lavoro in più richiesti per andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Ma non per tutti. Ecco le ipotesi allo studio del governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

