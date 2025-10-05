Pensioni l’adeguamento dell'età con l'aspettativa di vita sarà bloccato in manovra ma non per tutti
L' aumento automatico di tre mesi di lavoro in più richiesti per andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. Ma non per tutti. Ecco le ipotesi allo studio del governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: pensioni - adeguamento
Pensioni, come Giorgetti vuole bloccare l’adeguamento dell’età con l’aspettativa di vita: si esce a 67 anni
Bloccare l’adeguamento delle pensioni rischia di essere insostenibile
Pensioni, Ghiselli (Inps) propone il congelamento dell’età pensionabile con compensazione sugli importi: “Necessario l’adeguamento”
ANMIC Informa – Legge di stabilità e pensioni di invalidità In una nuova puntata di ANMIC Informa, il presidente nazionale Nazaro Pagano ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema che non possiamo più rimandare: l’adeguamento delle pensioni e - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, Tfr all'Inps rendita per rafforzare l'assegno: come funziona. Il governo conferma lo stop all'aumento dei requisiti - L'intenzione del governo è sempre più chiara: non far scattare dal 2027 l'innalzamento dell'età pensionistica a 67 anni e 3 mesi in base all'aumento dell'aspettativa di vita. Da ilmessaggero.it
Riforma pensioni 2025/ Il Pd contro l’aggancio all’aspettativa di vita (ultime notizie 26 agosto) - Continua a far discutere l’ipotesi di un congelamento dei requisiti pensionistici dal 2027 tramite un decreto che potrebbe entrare nella Legge di bilancio. Lo riporta ilsussidiario.net