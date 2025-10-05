Pensioni di reversibilità in aumento i nuovi importi dal 2026
Nel 2026 gli assegni pensionistici vedranno un aumento dell’importo per compensare l’effetto dell’inflazione. Compresa nella rivalutazione anche le pensioni di reversibilità, che saranno aggiornate sulla base dei dati comunicati dall’Istat e confermati dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Secondo le stime, il tasso di rivalutazione per il 2026 dovrebbe aggirarsi intorno all’1,7%, ben il doppio rispetto all’incremento del 2025 che si è fermato allo 0,8%. Attraverso le prime simulazioni degli importi, è possibile già dare alcuni esempi di quanto aumenteranno gli assegni delle pensioni di reversibilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
