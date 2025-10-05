ABBONATI A DAYITALIANEWS Congelamento dell’aumento dell’età pensionabile. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’aumento automatico di tre mesi dell’età pensionabile, previsto per il 2027, sarà congelato nella prossima manovra economica. Tuttavia, questa misura non riguarderà tutti i lavoratori. Il motivo principale è l’alto costo dell’intervento, che non era stato previsto nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Il governo sta quindi studiando alcune norme per ridurre l’impatto economico. Chi sarà escluso dall’aumento. L’ipotesi principale sul tavolo tecnico prevede che la sospensione dell’aumento dei tre mesi si applichi solo a chi nel 2027 avrà compiuto 64 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pensioni, aumento di tre mesi congelato, ma non per tutti