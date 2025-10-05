Pensioni aumento di tre mesi congelato ma non per tutti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Congelamento dell’aumento dell’età pensionabile. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’aumento automatico di tre mesi dell’età pensionabile, previsto per il 2027, sarà congelato nella prossima manovra economica. Tuttavia, questa misura non riguarderà tutti i lavoratori. Il motivo principale è l’alto costo dell’intervento, che non era stato previsto nel Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp). Il governo sta quindi studiando alcune norme per ridurre l’impatto economico. Chi sarà escluso dall’aumento. L’ipotesi principale sul tavolo tecnico prevede che la sospensione dell’aumento dei tre mesi si applichi solo a chi nel 2027 avrà compiuto 64 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: pensioni - aumento
Pensioni, il governo verso il congelamento dell’aumento dell’età: il nodo dei tre mesi in più dal 2027. Quali misure riguarderà?
Pensioni 2027, aumento età pensionabile da 67 anni a 67+ 3 mesi: nessun blocco possibile, ecco perché
Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all’attacco: “Stop all’aumento dell’età”. Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori
Pensioni, l'aumento di tre mesi sarà congelato ma non per tutti #pensioni #5ottobre - X Vai su X
Le pensioni italiane restano un terreno di battaglia. Cesare Damiano spiega perché bloccare l’aumento di tre mesi sull’età pensionabile sia cruciale per garantire equilibrio e sostenibilità del sistema. Nella rubrica "10 minuti con Cesare Damiano" a cura di So - facebook.com Vai su Facebook
Pensioni, stop aumento età solo per chi ha già 64 anni: i 3 mesi in più non saranno congelati per tutti i lavoratori - Nel Documento programmatico di finanza pubblica il governo non ne ha fatto menzione. Secondo ilmattino.it
Pensioni, l’adeguamento dell’età con l’aspettativa di vita sarà bloccato, ma non per tutti - L' aumento automatico di tre mesi di lavoro in più richiesti per andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima ... Si legge su fanpage.it