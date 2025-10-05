ARTE. Nella sede in città e nei paesi sono state inaugurate le opere realizzate da artisti internazionali in relazione con le comunità locali. Da «Ten» dell’Atelier dell’Errore alle «carriole» di Cruzvillegas alla Fondazione Dalmine lampi di colore e prospettive sorprendenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pensare come una montagna, Gamec spiega le vele della creatività