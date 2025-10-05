Pensare come una montagna #5 | l’arte in dialogo con le comunità locali

Uscire dal museo, come luogo fisico, per incontrare le comunità, per intessere nuove collaborazioni, facendo lavorare gli artisti a stretto contatto con diverse realtà della Bergamasca. Con queste prerogative, si è aperto, sabato 4 ottobre, il quinto e conclusivo ciclo di “ Pensare come una montagna – Il Biennale delle Orobie”, programma della Gamec che coinvolge le comunità locali, grazie alla realizzazione di opere da parte di artisti internazionali. Una programmazione diffusa che, proprio a partire dalla riflessione legata ai territori di montagna, si estende dalla città fino alle valli. Un concetto di relazione che, a partire proprio dai luoghi di montagna, vede incontrarsi umano e natura, come ben raffigurato in “Mother of Millions” di Gaia Fugazza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

