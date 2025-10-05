pellegrinaggio per il giubileo la tappa a san giovanni

Continua la Peregrinatio Mariae, evento giubilare promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche e organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini in collaborazione con il Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana e con le Diocesi lungo il percorso dalla Santa Casa a Roma. Ieri, partita da Recanati, la statua della Madonna di Loreto ha raggiunto Macerata, dove è stata accolta da oltre un centinaio di fedeli e dalle autorità civili e militati in piazza Vittorio Veneto. Un lungo applauso ha accompagnato il trasporto e l’ingresso nella cattedrale San Giovanni. Nella breve processione che l’ha accompagnata in chiesa, in corteo si sono raccolti anche il sindaco Sandro Parcaroli, la vice Francesca D’Alessandro e l’assessore Paolo Renna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

