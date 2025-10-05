Pellegatti | Lasciatemi sottolineare un rimpianto | Ahanor 20 milioni andavano …

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla con rammarico del mancato arrivo di Ahanor, ex obiettivo del Milan oggi all'Atalanta. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pellegatti lasciatemi sottolineare un rimpianto ahanor 20 milioni andavano 8230

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Lasciatemi sottolineare un rimpianto: Ahanor. 20 milioni andavano …”

In questa notizia si parla di: pellegatti - lasciatemi

pellegatti lasciatemi sottolineare rimpiantoPellegatti: “Lasciatemi sottolineare un rimpianto: Ahanor. 20 milioni andavano - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla con rammarico del mancato arrivo di Ahanor, ex obiettivo del Milan oggi all'Atalanta. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pellegatti Lasciatemi Sottolineare Rimpianto