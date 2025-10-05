Pelle da favola con questo trucco a costo zero | in tempi di risparmio è una manna dal cielo
Scopri il trucco naturale a costo zero per una pelle luminosa e fresca ogni giorno: idee semplici ed efficaci per risparmiare senza rinunciare alla bellezza. Il mix casalingo con olio d’oliva e crema per il viso conquista il pubblico: perché piace, come si usa, pro e contro di un trend che promette pelle più morbida e luminosa. (Notizie.com) In tempi in cui il carrello della spesa pesa e il beauty budget si assottiglia, c’è un trucco a portata di dispensa che sta facendo parlare di sé: la combinazione di olio d’oliva ed eterna “latta blu” di crema. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: pelle - favola
Dietro la favola dei “porti aperti” c’è chi specula sulla pelle delle persone, trasformando l’accoglienza in un bancomat. Stop business dell’immigrazione clandestina! - facebook.com Vai su Facebook
Make-up, pelle matura? Idee di trucco ispirate alle star - L’inverno porta con sé non solo temperature rigide e giornate più corte, ma anche nuove sfide per chi desidera mantenere un look impeccabile. Riporta donnamoderna.com
Trucco bronze: come valorizzare ogni forma del viso con la pelle abbronzata - Con pennelli specifici e su una pelle perfettamente pulita e idrata con la giusta skincare, si inizia applicando la base abituale, che sarà il bronzer. Secondo iodonna.it