Pelle da favola con questo trucco a costo zero | in tempi di risparmio è una manna dal cielo

Notizie.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il trucco naturale a costo zero per una pelle luminosa e fresca ogni giorno: idee semplici ed efficaci per risparmiare senza rinunciare alla bellezza. Il mix casalingo con olio d’oliva e crema per il viso conquista il pubblico: perché piace, come si usa, pro e contro di un trend che promette pelle più morbida e luminosa. (Notizie.com) In tempi in cui il carrello della spesa pesa e il beauty budget si assottiglia, c’è un trucco a portata di dispensa che sta facendo parlare di sé: la combinazione di olio d’oliva ed eterna “latta blu” di crema. 🔗 Leggi su Notizie.com

pelle da favola con questo trucco a costo zero in tempi di risparmio 232 una manna dal cielo

© Notizie.com - Pelle da favola con questo trucco a costo zero: in tempi di risparmio è una manna dal cielo

In questa notizia si parla di: pelle - favola

Make-up, pelle matura? Idee di trucco ispirate alle star - L’inverno porta con sé non solo temperature rigide e giornate più corte, ma anche nuove sfide per chi desidera mantenere un look impeccabile. Riporta donnamoderna.com

Trucco bronze: come valorizzare ogni forma del viso con la pelle abbronzata - Con pennelli specifici e su una pelle perfettamente pulita e idrata con la giusta skincare, si inizia applicando la base abituale, che sarà il bronzer. Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Pelle Favola Trucco Costo