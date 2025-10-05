Pelagia Kolotouros trasforma lo spogliatoio in un luogo dell’anima dove la vittoria cede il passo all’eleganza dell’imperfezione

Iodonna.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l rimbalzo di una pallina, il rumore del vapore che sale, il profumo dell’energia dopo una vittoria. Alla Paris Fashion Week, Lacoste Primavera-Estate 2026 trasforma la Hall Eiffel del Lycée Carnot in uno spogliatoio poetico dove moda e sport si intrecciano in un dialogo sensuale. Lì, tra piastrelle lucide e tende di vapore, la direttrice creativa Pelagia Kolotouros rilegge il DNA del marchio del coccodrillo con un linguaggio nuovo: meno competizione, più emozione. Un’ode allimperfezione, alla vulnerabilità e a quella leggerezza che solo l’autenticità sa restituire. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. 🔗 Leggi su Iodonna.it

pelagia kolotouros trasforma lo spogliatoio in un luogo dell8217anima dove la vittoria cede il passo all8217eleganza dell8217imperfezione

© Iodonna.it - Pelagia Kolotouros trasforma lo spogliatoio in un luogo dell’anima, dove la vittoria cede il passo all’eleganza dell’imperfezione

In questa notizia si parla di: pelagia - kolotouros

pelagia kolotouros trasforma spogliatoioLa sfilata Lacoste ci porta negli spogliatoi e invita a disubbidire il “for tennis use only” - Sotto il tetto di vetro disegnato da Gustave Eiffel, Lacoste ha presentato una collezione ispirata agli anni di formazione di René Lacoste ... Come scrive vogue.it

pelagia kolotouros trasforma spogliatoioNello spogliatoio con Lacoste alla Paris fashion week - Con una collezione che celebra la vulnerabilità e la grazia del gesto sportivo, tra polo trasparenti ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pelagia Kolotouros Trasforma Spogliatoio