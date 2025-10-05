Pelagia Kolotouros trasforma lo spogliatoio in un luogo dell’anima dove la vittoria cede il passo all’eleganza dell’imperfezione
I l rimbalzo di una pallina, il rumore del vapore che sale, il profumo dell’energia dopo una vittoria. Alla Paris Fashion Week, Lacoste Primavera-Estate 2026 trasforma la Hall Eiffel del Lycée Carnot in uno spogliatoio poetico dove moda e sport si intrecciano in un dialogo sensuale. Lì, tra piastrelle lucide e tende di vapore, la direttrice creativa Pelagia Kolotouros rilegge il DNA del marchio del coccodrillo con un linguaggio nuovo: meno competizione, più emozione. Un’ode all’imperfezione, alla vulnerabilità e a quella leggerezza che solo l’autenticità sa restituire. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: pelagia - kolotouros
La sfilata Lacoste ci porta negli spogliatoi e invita a disubbidire il “for tennis use only” - Sotto il tetto di vetro disegnato da Gustave Eiffel, Lacoste ha presentato una collezione ispirata agli anni di formazione di René Lacoste ... Come scrive vogue.it
Nello spogliatoio con Lacoste alla Paris fashion week - Con una collezione che celebra la vulnerabilità e la grazia del gesto sportivo, tra polo trasparenti ... Da msn.com