I l rimbalzo di una pallina, il rumore del vapore che sale, il profumo dell'energia dopo una vittoria. Alla Paris Fashion Week, Lacoste Primavera-Estate 2026 trasforma la Hall Eiffel del Lycée Carnot in uno spogliatoio poetico dove moda e sport si intrecciano in un dialogo sensuale. Lì, tra piastrelle lucide e tende di vapore, la direttrice creativa Pelagia Kolotouros rilegge il DNA del marchio del coccodrillo con un linguaggio nuovo: meno competizione, più emozione. Un'ode all'imperfezione, alla vulnerabilità e a quella leggerezza che solo l'autenticità sa restituire.

© Iodonna.it - Pelagia Kolotouros trasforma lo spogliatoio in un luogo dell’anima, dove la vittoria cede il passo all’eleganza dell’imperfezione