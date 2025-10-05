Inter News 24 Il noto giornalista, Alfredo Pedullà, ha analizzato così la vittoria ottenuta ieri dall’Inter contro la Cremonese in campionato. Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la netta vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, elogiando il lavoro di Cristian Chivu e la qualità del gruppo nerazzurro. Il commentatore ha sottolineato come la squadra abbia espresso un calcio moderno, basato su verticalità, ritmo e spirito collettivo, dominando la partita sin dai primi minuti e meritando ampiamente il successo. Pedullà ha riservato parole di apprezzamento anche per Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, protagonista con un gol e tre assist, e per Francesco Pio Esposito, giovane punta italiana che continua a crescere nel sistema offensivo di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà esalta l’Inter: «Cremonese stritolata fin dal primo minuto, e c’è una grande differenza rispetto allo scorso anno!»