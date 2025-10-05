Pedro Felipe prima convocazione in Prima Squadra con il Milan | la favola del giovane difensore della Juventus Next Gen
Un sogno che si avvera e un segnale forte per il futuro bianconero. Alla vigilia di Juventus-Milan, tra i convocati di Igor Tudor c’è un nome nuovo e carico di emozione: quello di Pedro Felipe de Jesus Gomes, difensore centrale della Juventus Next Gen, alla prima convocazione ufficiale in Prima Squadra. Per il brasiliano classe 2004 è una serata che segna un traguardo e, forse, l’inizio di un nuovo capitolo. Un premio per un inizio di stagione da leader. Arrivato dal Palmeiras nel gennaio 2024, Pedro Felipe si è imposto in pochi mesi come uno dei punti fermi della squadra di Massimo Brambilla. La sua crescita, costante e silenziosa, ha convinto la società a blindarlo con un contratto lungo — valido fino al 2029 — e oggi arriva la ricompensa: vivere da protagonista l’atmosfera di uno dei big match più prestigiosi del campionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
