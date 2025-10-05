Pedro Felipe Juve prima convocazione in Prima squadra contro il Milan! Storia ruolo e caratteristiche tecniche chi è il difensore della Next Gen chiamato da Tudor con i rossoneri

di Marco Baridon Pedro Felipe Juve, alla prima convocazione in Prima squadra col Milan. Chi è il difensore della Next Gen chiamato da Tudor. Un sogno che si avvera, una convocazione che sa di premio e di futuro. La Juve si prepara ad affrontare il Milan con una novità a sorpresa: per la prima volta, tra i convocati di Igor Tudor, ci sarà il nome di Pedro Felipe, il giovane e talentuoso difensore della Juventus Next Gen. Un’emozione fortissima, che arriva in una delle partite più importanti della stagione. Un premio all’ottimo avvio di stagione. La sua prima chiamata con i “grandi ” è il giusto premio per un avvio di stagione da protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

