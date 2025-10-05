Pedro Felipe Juve prima convocazione in Prima squadra contro il Milan! Storia ruolo e caratteristiche tecniche chi è il difensore della Next Gen chiamato da Tudor con i rossoneri
di Marco Baridon Pedro Felipe Juve, alla prima convocazione in Prima squadra col Milan. Chi è il difensore della Next Gen chiamato da Tudor. Un sogno che si avvera, una convocazione che sa di premio e di futuro. La Juve si prepara ad affrontare il Milan con una novità a sorpresa: per la prima volta, tra i convocati di Igor Tudor, ci sarà il nome di Pedro Felipe, il giovane e talentuoso difensore della Juventus Next Gen. Un’emozione fortissima, che arriva in una delle partite più importanti della stagione. Un premio all’ottimo avvio di stagione. La sua prima chiamata con i “grandi ” è il giusto premio per un avvio di stagione da protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Next Gen Atalanta Under 23 LIVE: si rivede Pedro Felipe dopo l’infortunio, Brambilla schiera Deme e Anghelè alle spalle di Guerra – DIRETTA VIDEO
Juventus Next Gen, Brambilla riabbraccia Pedro Felipe: il brasiliano torna in campo 9 mesi dopo l’infortunio al crociato
Brambilla dopo Juventus Next Gen Atalanta Under 23 1-5: «Dobbiamo fare meglio e tirare fuori di più. Il rientro di Pedro Felipe…»
Bianconeri ko in trasferta: il difensore brasiliano paga alcune disattenzioni, l'attaccante senegalese segna ma non basta. Lo riporta tuttosport.com
Juventus-Milan, chi può salire dalla Next Gen - Milan c'è anche quella di una convocazione dalla Juve Next Gen.