Pedemontana Veneta la Regione non mantiene gli impegni | condannata a risarcire il Comune di San Zenone
Per tredici anni la Regione Veneto ha ostinatamente rifiutato di dar corso a un impegno che nel 2012 aveva sottoscritto con il Comune di San Zenone degli Ezzelini (Treviso). L’amministrazione locale aveva rinunciato a un contenzioso che avrebbe intralciato e rallentato il progetto della superstrada Pedemontana Veneta, in cambio la giunta del governatore Luca Zaia (all’epoca al primo mandato) avrebbe realizzato una serie di interventi compensativi. Si trattava di una rotonda, un sottopasso, una rettifica della strada provinciale 248 (poi riclassificata in regionale) e di mitigazioni ambientali, con lo scopo di migliorare la viabilità nel comune il cui territorio era interessato alla nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
