Pechino Errani e Paolini fanno il bis | secondo titolo consecutivo
Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Pechino per il secondo anno consecutivo: 2025 straordinario per le italiane. Dopo la sconfitta in semifinale agli US Open, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini è tornata a far sognare i propri sostenitori. Non sarà un grande Slam, ma la finale vinta a Pechino è l’ennesimo traguardo raggiunto dalle azzurre in questa stagione. Sara e Jasmine avevano già rialzato la testa nella Billie Jean King Cup, vinta a settembre contro le ucraine Kichekov e Kostyuk. Ora, a Pechino, sono tornate a trionfare in una competizione WTA. Il Masters 1000 cinese lo portano a casa due italiane, a quota quattro trofei in questo 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it
