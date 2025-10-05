Pechino Errani e Paolini fanno il bis | secondo titolo consecutivo

Sportface.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Pechino per il secondo anno consecutivo: 2025 straordinario per le italiane.  Dopo la sconfitta in semifinale agli US Open, la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini è tornata a far sognare i propri sostenitori. Non sarà un grande Slam, ma la finale vinta a Pechino è l’ennesimo traguardo raggiunto dalle azzurre in questa stagione. Sara e Jasmine avevano già rialzato la testa nella Billie Jean King Cup, vinta a settembre contro le ucraine Kichekov e Kostyuk. Ora, a Pechino, sono tornate a trionfare in una competizione WTA. Il Masters 1000 cinese lo portano a casa due italiane, a quota quattro trofei in questo 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pechino - errani

WTA Pechino 2025, il tabellone del doppio. Errani/Paolini potrebbero ritrovare Kichenok dopo la BJK Cup

A che ora Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

LIVE Errani/Paolini-Khromacheva/Sutjiadi, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: inizia la volata per il n.1 nel ranking

pechino errani paolini fannoPechino, Errani e Paolini fanno il bis: secondo titolo consecutivo - Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano a Pechino per il secondo anno consecutivo: 2025 straordinario per le italiane. Da sportface.it

pechino errani paolini fannoAltra impresa di Sara Errani: con Jasmine Paolini vince (ancora) a Pechino - La campionessa di Massa Lombarda, infatti, in coppia con Jasmine Paolini ha conquistato il titolo di doppio al prestigioso Wta 1000 di Pechino (bissando il successo ... Si legge su ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Pechino Errani Paolini Fanno