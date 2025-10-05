Pecco Bagnaia ultimo nella Sprint e caduta in gara | il Gran Premio d' Indonesia è disastroso per il pilota chivassese

Torinotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio dell'Indonesia, classe MotoGp, è stata amarissimo per Pecco Bagnaia che dopo la doppietta della scorsa settimana nel Gran Premio del Giappone a Motegi, dove aveva vinto sia la Sprint Race che la gara lunga, è tornato a vedere i pesanti fantasmi che lo stanno tormentando in questa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pecco - bagnaia

Motomondiale, Gp Germania: trionfa Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo Pecco Bagnaia

MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Brno. Per Pecco un podio e… una tibia fratturata

Bagnaia e Ducati vanno da Brembo dopo il GP Brno. Pecco: “Mi piace ‘spaccare’ i freni con dolcezza”

pecco bagnaia ultimo sprintPecco Bagnaia, ultimo nella Sprint e caduta in gara: il Gran Premio d'Indonesia è disastroso per il pilota chivassese - Il Gran Premio dell'Indonesia, classe MotoGp, è stata amarissimo per Pecco Bagnaia che dopo la doppietta della scorsa settimana nel Gran Premio del Giappone a Motegi, dove aveva vinto sia la Sprint ... Secondo torinotoday.it

Pecco Bagnaia, è di nuovo notte fonda. Ultimo nella Sprint, ma a Mandalika fatica anche Marquez - Il protagonista è sempre lo stesso e risponde al nome di Francesco Bagnaia, mentre ciò che cambia sicuramente è la ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Pecco Bagnaia Ultimo Sprint