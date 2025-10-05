Pecco Bagnaia ultimo nella Sprint e caduta in gara | il Gran Premio d' Indonesia è disastroso per il pilota chivassese

Il Gran Premio dell'Indonesia, classe MotoGp, è stata amarissimo per Pecco Bagnaia che dopo la doppietta della scorsa settimana nel Gran Premio del Giappone a Motegi, dove aveva vinto sia la Sprint Race che la gara lunga, è tornato a vedere i pesanti fantasmi che lo stanno tormentando in questa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il Gran Premio dell'Indonesia, classe MotoGp, è stata amarissimo per Pecco Bagnaia che dopo la doppietta della scorsa settimana nel Gran Premio del Giappone a Motegi, dove aveva vinto sia la Sprint Race che la gara lunga, è tornato a vedere i pesanti fantasmi che lo stanno tormentando in questa.

"È inaccettabile, spiegatemi. In teoria è la stessa moto del Giappone": lo sfogo di Bagnaia dopo l'ultimo posto - Il pilota Ducati chiede spiegazioni al team dopo una prestazione disastrosa: "Teoricamente è la stessa moto del Giappone"

