Si è concluso ieri, presso il Ramada City Centre di Napoli, il Congresso regionale del Partito Democratico della Campania: Piero De Luca è il nuovo Segretario regionale, mentre Teresa Armato riveste l’incarico di Presidente dell’Assemblea. Il Partito Democratico sannita ha . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - PD Sannio, Cacciano: “Lavoriamo insieme per la Campania che vogliamo”

Pd Sannio, iniziate le consultazioni per le Regionali: piena fiducia nell’operato del Segretario Provinciale Cacciano

Regionali, consultazioni Pd Sannio: fiducia al segretario provinciale Cacciano

Consultazioni PD Sannio, incontro con la delegazione di Benevento: al centro assemblea regionale e candidatura femminile Politica - Seconda settimana di consultazioni in casa Pd Sannio, che prosegue nel ciclo di incontri in vista delle prossime elezioni regionali, in programma il 23 e 24 novembre 2025. Scrive realtasannita.it