pazza salernitana successo e vetta

Era importante ritrovare i tre punti dopo la mini-flessione contro Cerignola e Casarano e la Salernitana ha compiuto appieno il proprio dovere conquistando la vittoria – con pieno merito – contro una Cavese generosa e tignosa. Nel giorno del record stagionale di presenze all'Arechi (quindicimila spettatori tra abbonati e paganti) la squadra di Raffaele ha ritrovato la via del successo e la vetta in solitudine, approfittando dello stop che il Latina ha imposto ai cugini del Benevento. In un'altalena di emozioni e colpi di scena la squadra granata ha disputato forse una partita meno brillante sul piano del gioco.

