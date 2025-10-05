Pavlovic prima di Juve Milan | Stasera grande partita vogliamo continuare a vincere Allegri ci chiedo questo

Inter News 24 Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del calcio d’inizio del match contro la Juve. All’Allianz Stadium sta per andare in scena Juve Milan, sfida ad alta quota che chiuderà il 6° turno del campionato di Serie A: il difensore dei rossoneri, Strahinja Pavlovic ha presentato così il match ai microfoni di Dazn nel prepartita. La sfida sarà seguita con interesse anche dall’ Inter per quanto riguarda la lotta scudetto: qualunque sarà il risultato finale, grazie alla vittoria maturata contro al Cremonese in questo turno, i nerazzurri rosicchieranno punti ad almeno una delle due rivali. 🔗 Leggi su Internews24.com

