Pavlovic a DAZN | Sarà una grande partita vogliamo vincere Con Allegri giochiamo in questo modo

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavlovic ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore rossonero. Pavlovic ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Vogliamo vincere, grande partita stasera. Vogliamo continuare a fare queste belle partite». «Cosa cambia con Allegri? Giochiamo con più fiducia. Col mister è così». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pavlovic a dazn sar224 una grande partita vogliamo vincere con allegri giochiamo in questo modo

© Juventusnews24.com - Pavlovic a DAZN: «Sarà una grande partita, vogliamo vincere. Con Allegri giochiamo in questo modo»

In questa notizia si parla di: pavlovic - dazn

Milan, Pavlovic: "Grande mentalità nell'ultimo derby, spero che sia così anche oggi" - Il difensore del Milan Strahinja Pavlovic ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del derby contro l’Inter valido per la 23^ giornata di Serie A. Secondo tuttomercatoweb.com

Milan, Pavlovic: "Derby con grande mentalità" - "E' il giorno del Derby, dovevamo arrivare preparati e cerchiamo di ottenere il massimo". Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pavlovic Dazn Sar224 Grande