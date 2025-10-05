Pavlovic a DAZN | Sarà una grande partita vogliamo vincere Con Allegri giochiamo in questo modo

Pavlovic ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore rossonero. Pavlovic ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Vogliamo vincere, grande partita stasera. Vogliamo continuare a fare queste belle partite». «Cosa cambia con Allegri? Giochiamo con più fiducia. Col mister è così». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

