Pavlovic a DAZN | Sarà una grande partita vogliamo vincere Con Allegri giochiamo in questo modo
Pavlovic ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore rossonero. Pavlovic ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «Vogliamo vincere, grande partita stasera. Vogliamo continuare a fare queste belle partite». «Cosa cambia con Allegri? Giochiamo con più fiducia. Col mister è così». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La probabile formazione Juve-Milan 3?5?2? Maignan De Winter Gabbia Pavlovic Saelemaekers Fofana Modric Rabiot Bartesaghi ? Pulisic Gimenez Allenatore: Max Allegri @la_rossonera ? ? - facebook.com Vai su Facebook
