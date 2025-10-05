Paura nella notte | tetto di una casa a fuoco

Paura nella notte in via Porcile a Morego, sulle alture sopra Bolzaneto. Intorno alle ore 5:30 di domenica 5 ottobre 2025 è divampato un incendio sul tetto di una casa a due piani con all'interno una famiglia composta da padre, madre e tre figli. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

