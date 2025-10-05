Dopo la vittoria in Champions League per Conte oggi è il giorno del riscatto in campionato. Arriva però una stangata dura da digerire per il tecnico. La sconfitta contro il Milan ha lasciato più di un segno dalle parti di Castel Volturno. Non tanto per il risultato, quanto per la sensazione di una squadra che ha smarrito per qualche istante la brillantezza dei mesi migliori, anche se di fatto le due squadre si sono date battaglia a fasi alterne. Eppure il Napoli di Antonio Conte non ha tempo per rimuginare: all’orizzonte, molto vicino, c’è già la sfida contro il Genoa, un crocevia che il tecnico considera fondamentale per non perdere terreno in Serie A, anche alla luce dello scontro diretto tra Juventus e Milan in programma questa sera. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Paura Napoli, Conte nei guai: la stangata è dura da digerire