Paura in A22 | l' auto prende fuoco durante il viaggio

Trentotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati momenti di paura quelli vissuti intorno alle 20:30 di ieri, sabato 4 ottobre, in A22: intorno alle 20:30, un’auto è andata a fuoco mentre percorreva l’autostrada all’altezza di Rovereto.Per fortuna, l’automobilista ha avuto il sangue freddo e la prontezza di riflessi di bloccare il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paura - auto

Incendio in strada: auto in fiamme e paura, traffico impazzito

Paura in viale Italia, si ribalta con l'auto all'altezza dell'Accademia: ferita la conducente

Schianto e paura, scooter contro auto: gravi due ragazzi di 27 anni

Paura sulla statale 100 a Casamassima: auto prende fuoco e il conducente si lancia in corsa - 30 lungo la statale 100, nel territorio comunale di Casamassima, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia in direzione Bari. Come scrive quotidianodipuglia.it

Auto prende fuoco, la grande paura. Giovane donna salvata dalle fiamme - Soccorsi mobilitati in forze, ieri mattina a Sant’Ilario d’Enza, dopo che un’auto è finita fuori strada, per poi incendiarsi. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Paura A22 Auto Prende