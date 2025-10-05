Paternò arrestati due ladri di catalizzatori presi sul fatto dai Carabinieri

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli rafforzati sul territorio. Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire la sicurezza pubblica, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza due uomini di 27 e 29 anni, entrambi di nazionalità romena e già noti alle forze dell’ordine. I due sono accusati di tentato furto in concorso; a uno di loro vengono contestati anche i reati di riciclaggio e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il colpo sventato nella notte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

