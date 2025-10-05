Paternò arrestati due ladri di catalizzatori presi sul fatto dai Carabinieri
Controlli rafforzati sul territorio. Nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per garantire la sicurezza pubblica, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza due uomini di 27 e 29 anni, entrambi di nazionalità romena e già noti alle forze dell'ordine. I due sono accusati di tentato furto in concorso; a uno di loro vengono contestati anche i reati di riciclaggio e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Il colpo sventato nella notte.
