Pasti sostenibili in Ateneo La mensa del Polo Cravino laboratorio di sperimentazione

È stata trasformata in un laboratorio di educazione alimentare la mensa del Polo Cravino. Centinaia di studenti in collaborazione con Markas, gestore da oltre 20 anni della mensa del polo scientifico Cravino sono stati coinvolti in "Food Hack", il nuovo progetto promosso dal laboratorio di dietetica e nutrizione clinica e dall'Office per sustainable actions (Osa) dell'Università di Pavia sui consumi che sfrutta le tecniche di scienze comportamentali per promuovere scelte consapevoli. Alla base della ricerca accademica il principio del nudging, una tecnica che si basa sull'utilizzo di piccoli stimoli cognitivi per orientare in modo positivo le scelte individuali.

