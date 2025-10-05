L’amministrazione Usa si prepara a imporre dazi al 107% sulla pasta italiana. Questo quanto leggiamo su Rainews. A partire da gennaio 2026, alla tariffa del 15% già imposta dalla Casa Bianca, potrebbe infatti sommarsi un ulteriore 91,74%. Avremmo così un dazio complessivo pari a quasi il 107% sulle importazioni del bene alimentare. Pasta italiana, accuse di dumping per La Molisana e Garofalo. La maggiorazione sulle tariffe deriva dalle accuse di dumping che l’amministrazione USA rivolge a due società italiane produttrici di pasta, in particolare La Molisana e Garofalo. Il Dipartimento del Commercio americano ha preso in esame i due brand. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Pasta italiana, previsti dazi al 107% negli USA