Passerini rivela | Ecco cosa mi ha colpito del Milan di Allegri

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Passerini, noto giornalista, in un nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

passerini rivela ecco cosa mi ha colpito del milan di allegri

© Pianetamilan.it - Passerini rivela: “Ecco cosa mi ha colpito del Milan di Allegri”

In questa notizia si parla di: passerini - rivela

Milan, Passerini rivela: “Okafor non verrà sostituito. Ecco il piano”

passerini rivela cosa haPasserini rivela: “Ecco cosa mi ha colpito del Milan di Allegri” - Carlos Passerini, noto giornalista, in un nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sul Milan ... Scrive msn.com

passerini rivela cosa haPasserini: "Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti, perché non lo dovrei fare io?!'" - Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul nuovo ambiente interno al Milan: "Ho parlato e scritto delle direttive del codice Allegri. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Passerini Rivela Cosa Ha