Passa la Coppa Agostoni | tutte le strade chiuse in Brianza

Il 5 ottobre si disputa la Coppa Agostoni, la famosa gara ciclista che attraverserà la Brianza (Monzese e Lecchese). La Coppa Agostoni - Giro delle Brianze 2025 aprirà il Trittico della Regione Lombardia - che proseguirà poi con Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine - ed è inserita all’interno del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it