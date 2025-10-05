Pasquale La Rocca e Selvaggia Lucarelli | Amore Reciproco a Ballando con le Stelle

Il plurivincitore del talent, partner di Barbara D’Urso, ha difeso la concorrente dalle critiche della giurata, ma non ha nascosto la sua ammirazione per l’intelligenza e la personalità di Lucarelli. La Difesa di Barbara D’Urso Dalle Critiche di Lucarelli Pasquale La Rocca, uno dei protagonisti più vincenti di Ballando con le stelle (con due vittorie . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Pasquale La Rocca e Selvaggia Lucarelli: “Amore Reciproco” a Ballando con le Stelle

