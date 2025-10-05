pasqua vini sbarca a pantelleria con carole bouquet

Pantelleria entra nella geografia del vino Pasqua. L’azienda veronese, che celebra quest’anno il suo centenario, avvia un nuovo progetto vitivinicolo sull’isola, in collaborazione con l’attrice e produttrice di vino Carole Bouquet. L’obiettivo è dare nuova voce a un territorio di straordinaria bellezza e fragilità, dove la coltivazione della vite è patrimonio culturale prima ancora che agricolo. Da sinistra Umberto, Alessandro e Riccardo Pasqua La scelta di investire a Pantelleria nasce dal desiderio di unire innovazione e tutela. Pasqua Vini sostiene il lavoro avviato vent’anni fa dall’attrice e modella francese, che nel 2002 ha scelto l’isola come buen retiro e ha fondato la propria cantina, produttrice del celebre Sangue d’Oro, Passito di Pantelleria DOC ottenuto da uve Zibibbo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

