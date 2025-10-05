Pasolini nei ricordi di Dacia Maraini | Che viaggi in Africa con Moravia
Nel nome di Pier Paolo Pasolini. Venerdì al Cocoricò Dacia Maraini ha aperto la 58esimo edizione del Premio Riccione per il teatro (di cui è presidente di giuria) incantando il pubblico con storie e aneddoti su Pasolini. Ieri sera il bis sul palco, dove le è stato conferito il premio alla carriera. Sempre ieri sera è stato proclamato il vincitore assoluto di questa edizione del premio: è Jacopo Giacomoni, che con Tacet si è aggiudicato 5mila euro. Venerdì sera la protagonista assoluta invece è stata Maraini. Introdotta dal giornalista Oliviero Stella – che ha letto alcuni stralci delle lettere inviate al padre da un giovanissimo Pasolini mentre era in vacanza a Riccione – la scrittrice, dialogando con Lorenzo Pavolini, ha raccontato numerosi episodi legati a Pasolini, di cui ricorre quest’anno il 50esimo anniversario della morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: pasolini - ricordi
Tenderstories. . Tra il bilancio dei 70 anni e ricordi di infanzia, Walter Veltroni dice che il sindacato cittadino è stato «il lavoro più bello» della sua vita. In quest’intervista a Malcom Pagani, Veltroni ricorda gli incontri con Berlinguer, Pasolini, De Gregori e Lucio - facebook.com Vai su Facebook
Dacia Maraini: "Sabaudia? Oggi solo plastica e turismo di massa. Con Pasolini e Moravia cucinavo sempre io" - Cannolicchi da raccogliere a mani nude e da gustare solo con olio, limone e pangrattato. gamberorosso.it scrive
Riccione per il teatro. Maraini: "Quelle giornate col mio amico Pasolini" - La scrittrice e saggista, che presiederà la rassegna, riceverà il premio alla carriera. Da msn.com