Nel nome di Pier Paolo Pasolini. Venerdì al Cocoricò Dacia Maraini ha aperto la 58esimo edizione del Premio Riccione per il teatro (di cui è presidente di giuria) incantando il pubblico con storie e aneddoti su Pasolini. Ieri sera il bis sul palco, dove le è stato conferito il premio alla carriera. Sempre ieri sera è stato proclamato il vincitore assoluto di questa edizione del premio: è Jacopo Giacomoni, che con Tacet si è aggiudicato 5mila euro. Venerdì sera la protagonista assoluta invece è stata Maraini. Introdotta dal giornalista Oliviero Stella – che ha letto alcuni stralci delle lettere inviate al padre da un giovanissimo Pasolini mentre era in vacanza a Riccione – la scrittrice, dialogando con Lorenzo Pavolini, ha raccontato numerosi episodi legati a Pasolini, di cui ricorre quest’anno il 50esimo anniversario della morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasolini nei ricordi di Dacia Maraini: "Che viaggi in Africa con Moravia"