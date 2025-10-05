Parto dall’Umbria | la storia di Jessica che ha trasformato i viaggi in un racconto d’amore per la sua regione
Accompagnatrice turistica da anni e viaggiatrice per passione, Jessica Mammoli ha deciso di raccontare la sua regione in un modo totalmente nuovo ma restando sempre autentica. Durante la pandemia, quando viaggiare lontano era impossibile, ha riscoperto la sua regione e ne ha fatto il cuore del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: parto - dall
Mamma di 39 anni incinta del terzo figlio muore in sala parto, uccisa dall'Escherichia Coli: «Preso mangiando o cucinando un pollo»
Giulia De Lellis ad un passo dal parto. Cosa emerge dall’indiscrezione
Decesso alla clinica Malzoni, si attende la svolta dall'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni sulla salma di Concita Perna, la 41enne di Lioni morta durante il cesareo. Il suo bambino invece sta meglio e nelle prossime ore lascerà il reparto di neonatol - facebook.com Vai su Facebook