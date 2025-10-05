Partiti vivi se discutono | il dissenso è ossigeno

Marco Follini richiama la politica a una verità semplice: i partiti respirano quando aprono il confronto, anche aspro, e appassiscono quando fingono armonie di facciata. Non è un invito alla rissa: è una richiesta di sincerità, soprattutto quando i numeri scricchiolano e i conti non tornano agli occhi degli elettori. La forza del confronto, non .

Partiti, Follini: “Sono vivi quando discutono, e anche quando litigano”

