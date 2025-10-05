parole di cinque lettere non usate in wordle aggiornate quotidianamente

Il gioco di parole Wordle, che consiste nel indovinare una parola di cinque lettere al massimo in sei tentativi, continua a catturare l’attenzione degli appassionati di enigmistica e intrattenimento digitale. Dal suo debutto nel 2021, Wordle ha raggiunto un successo globale, diventando un fenomeno condiviso quotidianamente sui social media. La sua popolarità ha portato alla creazione di varianti come Quordle, Octordle e Nerdle, dedicate rispettivamente a numeri o combinazioni più complesse. Questo articolo approfondisce la storia del gioco, le regole principali e la lista aggiornata delle possibili risposte residue, considerando anche il contesto attuale del 5 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

