Parcheggia l' auto ed apre lo sportello mentre sopraggiunge uno scooter | ragazzo vola sull' asfalto

ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter quando è un automobilista ha aperto lo sportello della sua auto in sosta e lo ha fatto volare a terra. Paura nella tarda serata di ieri lungo Corso Carlo Alberto, ad Ancona. Il giovane scooterista è stato soccorso dagli operatori della Croce.