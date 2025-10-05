Parcheggia l' auto ed apre lo sportello mentre sopraggiunge uno scooter | ragazzo vola sull' asfalto
ANCONA - Stava viaggiando in sella al suo scooter quando è un automobilista ha aperto lo sportello della sua auto in sosta e lo ha fatto volare a terra. Paura nella tarda serata di ieri lungo Corso Carlo Alberto, ad Ancona. Il giovane scooterista è stato soccorso dagli operatori della Croce. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
