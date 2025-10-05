Papa | preoccupa odio antisemita in mondo

12.45 All'Angelus, Papa Leone XIV ha sottolineato che "in queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medioriente, si stanno compiendo significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico possano al più presto raggiungere i risultati sperati.Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, poi pace giusta e duratura". "Addolorato per l'immane sofferenza a Gaza" ed "esprimo la mia preoccupazione per l'insorgenza dell'odio antisemita nel mondo", ha aggiunto il pontefice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

"Veramente grave". Papa Leone sull'attacco di Israele a Doha, la notizia che preoccupa il mondo

Papa: preoccupa antisemitismo in Europa - "Preoccupano in Europa le tendenze antisemite e alcuni atti di odio e di violenza.

Il Papa: dall'Ucraina a Gaza 'basta cuori colmi di odio'