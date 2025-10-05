Papa Leone XIV presiede il giuramento delle nuove Guardie Svizzere

Papa Leone XIV ha presieduto la cerimonia di giuramento di 27 nuove Guardie Svizzere, evento solenne e ricco di tradizione che si è svolto nel cortile del Palazzo Apostolico. Seduto su un trono, il Santo Padre ha assistito al giuramento dei giovani in uniforme giallo-blu-rossa, che hanno promesso di difenderlo “con tutte le forze, fino al sacrificio della vita, se necessario”. È la prima volta dal 1968 che un pontefice presenzia alla cerimonia. Il comandante, colonnello Christoph Graf, ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento, alla presenza anche del presidente svizzero Keller-Sutter. Il corpo lancia intanto una campagna per reclutare nuove leve e ristrutturare le caserme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV presiede il giuramento delle nuove Guardie Svizzere

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Papa Leone XIV: “Serve una diversa distribuzione delle ricchezze” - X Vai su X

Udienza giubilare di Papa Leone XIV Dalle ore 10, da Piazza San Pietro, Udienza giubilare del Santo Padre Guarda qui in diretta: https://www.youtube.com/live/gW-upYJcuSE?si=lkBArMqtqV5EvF5V - facebook.com Vai su Facebook

Vaticano, Papa Leone XIV presiede il giuramento delle nuove Guardie Svizzere - (LaPresse) Papa Leone XIV ha presieduto la cerimonia di giuramento di 27 nuove Guardie Svizzere, evento solenne e ricco di tradizione che si è ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Papa Leone XIV presiede il giuramento delle nuove Guardie Svizzere - Papa Leone XIV ha presieduto la cerimonia di giuramento di 27 nuove Guardie Svizzere, evento solenne e ricco di tradizione che si è svolto nel cortile del Palazzo Apostolico. Segnala lapresse.it