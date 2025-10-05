Papa Leone XIV | Il grido dei migranti non trovi indifferenza
"Nessuno deve essere costretto a partire, né sfruttato o maltrattato per la sua condizione di bisognoso o di forestiero. Al primo posto sempre la dignità umana!" ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus ribadendo quando detto durante l’omelia della messa in Piazza San Pietro per il Giubileo dei migranti e dei missionari: "Siate sempre i benvenuti! I mari e i deserti che avete attraversato, nella Scrittura sono 'luoghi della salvezza', in cui Dio si è fatto presente per salvare il suo popolo. Vi auguro di trovare questo volto di Dio nelle missionarie e nei missionari che incontrerete!". Citando "il dramma della loro fuga dalla violenza, la sofferenza che li accompagna, la paura di non farcela, il rischio di pericolose traversate lungo le coste del mare, il loro grido di dolore e di disperazione” il Pontefice ha sottolineato che “quelle barche che sperano di avvistare un porto sicuro in cui fermarsi e quegli occhi carichi di angoscia e speranza che cercano una terra ferma in cui approdare, non possono e non devono trovare la freddezza dell'indifferenza o lo stigma della discriminazione". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
